«Она в тренде новостей»: Илья Соболев объяснил, в чем успех «Телеграма» Ксении Бородиной

Как отметил шоумен, он не ожидал такого разнообразия.

Шоумен Илья Соболев в «Телеграме» объяснил, в чем, на его взгляд, успех телеграма телеведущей Ксении Бородиной.

Как отметил Илья Соболев, он не ожидал такого разнообразия контента в постах Ксении Бородиной. Он сравнил это с рынком в Сочи, когда кто-то перебрал чачи, упал на прилавок с приправами и все перемешалось.

«По постам Ксении можно понять, что она обожает веселить аудиторию и это она даже не сидела на одном стульчаке с девчонками из «Камеди Вумен». Она в тренде новостей. Как-то рассмеявшись над проблемой прокладок, она так широко раскрыла рот, что я увидел все вырезанные серии передачи «Дом-2». Илья Соболев

Напомним, что у Ксении Бородиной — один из самых раскрученных «Телеграмов». У нее более миллиона подписчиков.

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