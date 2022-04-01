«С меня достаточно»: Джим Керри собрался на пенсию

60-летний актер заявил, что ему нравится тихая жизнь.

Популярный канадский и американский актер Джим Керри собрался на пенсию. В новом интервью 60-летний артист буквально огорошил своих фанатов.

«Я ухожу на пенсию. Я говорю довольно серьезно. Мне очень нравится моя спокойная жизнь, и я очень люблю рисовать на холсте, и я очень люблю свою спокойную жизнь. С меня достаточно», — сказал Керри в интервью Access Hollywood.

Напомним, что свою карьеру Джим Керри начинал со стендап-концертов в клубах Торонто. Популярность к актеру пришла в 1994-м после выхода на экраны картины «Эйс Вентура: Розыск домашних животных». Об этом пишет hollywoodlife.com.

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