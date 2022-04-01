«Сюмбюль-ага? Слуга Хюррем?»: Селим Байрактар отпустил седую бороду для брутальности

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» сыграл второстепенную роль, но сумел полюбиться зрителям. Без него лента потеряла бы свое очарование. Сюмбюль-ага стал любимцем поклонников.

Селим Байрактар с легкостью влюбил в себя миллионную армию поклонников турецкого сериала «Великолепный век» по всему миру. И это при том, что актер получил всего лишь второстепенную роль. Он сыграл Сюмбюля-агу.

Но так правдоподобно вжился в роль, что зрители уже не могли представить ленту без этого персонажа. Мимика, ужимки, движения, манера речи — все это настолько придавало актеру колорита, делая его образ правдоподобным, что зрители возвысили Селима до звезд первой величины.

Селим Байрактар получал такие же почести от поклонников, что и Нур Феттахоглу, Мерьем Узерли и Халит Эргенч. Из актера, сыгравшего второстепенную роль, он стал звездой турецкого сериала.

Селим Байрактар до сих пор поддерживает связь с коллегами-актерами. К примеру, он общается с Селен Озтюрк и всегда очень тепло отзывается о Мерьем Узерли. И это при том, что актриса покинула проект до его окончания. Селим подметил, что не стал бы судить Мерьем, не зная всех причин.

Сейчас Селим Байрактар мало похож на Сюмбюля-агу. Он словно специально стал уходить от заезженного образа. Актер отпустил седую бороду для брутальности и стал частым гостем в тренажерном зале. С таким мышцами Байрактар едва ли походит на слугу Хюррем султан.

«Сюмбюль-ага? Слуга Хюррем?? Ну прямо султан», «Ему с такой бородой и пашу можно было бы играть», «Ну чем не султан?», «Сулеймана бы сыграл», «Ии-у! Как говорил Сюмбюль! Не узнать, какой статный», — написали фолловеры.

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