«Мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде»: Медведева – о фотосессии

Как отметила фигуристка, она только поначалу стеснялась, а затем успокоилась.

Фигуристка и неоднократная чемпионка мира Евгения Медведева объяснила, почему решилась на откровенную фотосессию для одного из популярных журналов.

«Сначала я стеснялась, а потом вспомнила, что мой зад в трусах видел весь мир на разных чемпионатах и Олимпиаде во время исполнения программ, и как-то поуспокоилась». Евгения Медведева

По словам Евгении Медведевой, она не тот человек, который постит каждый день в соцсетях фотографии в купальниках. В какой-то момент она была вообще против наготы. Позже разглядела в себе женственность и начала оголять плечи, сообщает maximonline.ru.

Напомним, что Евгения Медведева на Олимпиаде в корейском Пхенчхане в 2018 году заняла второе место. Она уступила только своей соотечественнице Алине Загитовой.

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