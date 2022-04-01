«Никто не будет на «Кинотавре», где фильмы, отобранные Михалковым»: Собчак — о фестивале

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» заявила, что новый фестиваль «Кинотавр», если его решат делать в России, будет никому не интересен.
«Никто не будет сидеть ни на каком «Кинотавре», где будут показывать фильмы, отобранные Михалковым по принципу «патриотизма». Фестиваль — это про доверие. К Роднянскому оно было».
Как отметила Ксения Собчак, к «государственному» заказу доверия не будет.
Ранее идейный вдохновитель «Кинотавра» Александр Роднянский заявил, что в этом году кинофестиваль не состоится. По его словам, следует ждать лучших времен.
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