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«Никто не будет на «Кинотавре», где фильмы, отобранные Михалковым»: Собчак — о фестивале

Как отметила светская львица, данное мероприятие — это прежде всего про доверие.

«Никто не будет на «Кинотавре», где фильмы, отобранные Михалковым»: Собчак — о фестивале
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» заявила, что новый фестиваль «Кинотавр», если его решат делать в России, будет никому не интересен.

Никита Михалков
Никита Михалков. Фото: Global Look Press

«Никто не будет сидеть ни на каком «Кинотавре», где будут показывать фильмы, отобранные Михалковым по принципу «патриотизма». Фестиваль — это про доверие. К Роднянскому оно было».

Ксения Собчак

Как отметила Ксения Собчак, к «государственному» заказу доверия не будет.

Ранее идейный вдохновитель «Кинотавра» Александр Роднянский заявил, что в этом году кинофестиваль не состоится. По его словам, следует ждать лучших времен.

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Александр РоднянскийКсения СобчакНикита МихалковРоссияФестиваль "Кинотавр"