«Где они возьмут столько денег?»: Артемий Лебедев раскритиковал уехавших из России звезд

Как отметил дизайнер, многие пошли на такой шаг на эмоциях.

Дизайнер Артемий Лебедев в шоу «Вписка» заявил, что многие российские звезды, покинувшие страну, совершили этот поступок скорее на эмоциях. Он не знает, чем они будут заниматься за границей.

Как заверил Лебедев, их возвращение на родину лишь вопрос времени. Деньги рано или поздно закончатся. За рубежом найти достойную работу им будет крайне непросто.

«Кому они там на фиг нужны? Просто вопрос номер один — где они возьмут столько денег, такой уровень жизни? Если у них, конечно, есть свой домик во Франции и доход от виноградника, ну да, наверное, им там будет классно. Но я сомневаюсь, что таких людей много, что сложилась критическая масса». Артемий Лебедев

Напомним, что Россию за последнее время покинули некоторые известные личности. Среди них певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин, светская львица Ксения Собчак и некоторые другие.

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