Эмоции через край: певицу Валерию довели до слез на шоу «Маска»

Звезда не смогла справиться с потоком чувств и попала в кадр зареванной.

Уникальными кадрами со съемок нового выпуска шоу «Маска» поделилась у себя в микроблоге продюсер проекта Юлия Сумачева. Она запостила видео, на котором одна из членов жюри не справилась с эмоциями.

Певица Валерия не смогла контролировать свои слезы, и они потоком хлынули по ее лицу. Камера крупным планом запечатлела состояние звезды. Исполнительница при этом старалась вытирать ручьи на щеках, но они предательски и без остановки продолжали бежать.

«Такие невероятные эмоции на шоу «Маска», как думаете, кто растрогал?», — спросила продюсер подписчиков.

Подписчики в комментариях предположили, что это наверняка из-за выступления какого-то участника. Прозвучали даже версии, что Валерия льет слезы из-за Малыша, Пчелы или Пончика.

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