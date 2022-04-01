Престижная частная школа и гуманитарный колледж: где и как живет старшая дочь Веры Брежневой

Соня Киперман пять лет назад перебралась за океан.

На днях старшей дочке Веры Брежневой – Соне Киперман исполнился 21 год. Она живет в США, но именно в свой ень рождения отметила, что очень хочет вернуться на Украину.

За океан Соня Киперман уехала, когда ей было 16 лет. Звездная мама устроила ее в одну из самых престижных частных школ Ojai Valley School, где условия полного пансиона платят 60 тысяч долларов в год. Сейчас красавица-блондинка — студентка третьего курса гуманитарного колледжа Уиттиер, который находится неподалеку от Лос-Анджелеса.

Певицей, как мама, Соня себя не видит. Ей по душе кино, ТВ и моделинг. Правда, глянцевые обложки Сони остались на Украине и в России — в США с карьерой не сложилось, а единственная эпизодическая роль в американском сериале «Дневники вампира» была сыграна 8 лет назад. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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