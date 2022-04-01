«Ну тут все понятно в продолжении ситуации с Нетребко»: Басков – о теннисисте Медведеве

Певец Николай Басков в «Телеграм» отреагировал на заявление министра спорта Великобритании Найджела Хаддлтона, который выдвинул определенные условия российскому теннисисту Даниилу Медведеву для его участия в «Уимблдоне».
«Ну тут все понятно в продолжении ситуации с Нетребко. Они хотят нас унизить и заставить на весь мир отказаться от России».
Ранее стало известно, что Даниил Медведев, если пожелает участвовать в «Уимблдоне», должен будет подписать заявление, в котором обязуется «не получать денег от Путина, России и Белоруссии».
Напомним, что Николай Басков отмечал: Европа и Америка хотят унизить Россию своими санкциями. По его словам, у них ничего не выйдет из этой затеи.
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