Шкаф с принцессой, колыбелька с балдахином: беременная жена Ивлева похвасталась готовой детской

Спустя год после свадьбы шеф-повар Константин Ивлев вот-вот станет отцом. Его молодая жена Валерия Куденкова уже одной ногой в роддоме, остаются считанные недели.

Будущая мама уже сейчас посвятила свой блог материнству. Кроме того, она делится новостями о своем самочувствии, рассказывает, как готовится к появлению малышки и что уже сделала для нее. Накануне ремонт в детской комнате завершился, и его результатами беременная жена повара похвасталась в микроблоге.

«Ну что, шкаф закончен. Посмотрите, какая красота. Детская на финишной прямой. Все подробнее сниму, каждый шкафчик, каждый ящичек, все покажу», — похвасталась девушка.

Для Валерии ребенок станет первенцем. А телеповар уже будет многодетным отцом – от первого брака у него есть двое детей.

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