Новости шоу-бизнеса: Собчак высмеяла Малышеву, Чадов рассказал об отношениях с Зеленским, романтика Жидкова с известной актрисой

Эти и другие популярные новости из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Накануне в Сети заговорили о том, что теледоктор Елена Малышева поспешила уехать в США. У нее, как известно, есть особняк в Майами. На эту тему высказалась Ксения Собчак.

Тем временем, актер Алексей Чадов рассказал об отношениях с Владимиром Зеленским, а шоумен Морозов озвучил свое мнение об уехавших звездах.

Об этих и других новостях из мира шоу-бизнеса, которые был самыми популярными 31 марта, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Ксения Собчак высмеяла Елену Малышеву

Накануне заговорили о том, что телеведущая Елена Малышева решила уехать в США. В Майами у нее есть особняк, там же живут сыновья и внуки. Свое мнение на этот счет высказала Ксения Собчак.

«Особняк в Майами на Геленджик не заменишь, умная женщина», — сказала Собчак.

Алексей Чадов рассказал об отношениях с Владимиром Зеленским

Актер Алексей Чадов заявил, что ранее он был в хороших дружеских отношениях с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако после наступления известных событий экс-коллеги не общались.

«Зеленский мне был очень симпатичен. Веселый, дружный и талантливый у нас тогда был коллектив», — заявил Алексей Чадов.

больше по теме «Мы были очень дружны»: Алексей Чадов рассказал об отношениях с Владимиром Зеленским

Иван Жидков отметился с известной актрисой в Сочи

За плечами актера Ивана Жидкова – два брака и двое детей от разных женщин. Накануне звезда сериалов всколыхнул поклонников тем, что показал кадры с известной актрисой. Он позировал в Сочи с Анной Михайловской.

Скорее всего, артисты снимаются в совместном проекте, но фанаты отметили, что из них получилась бы прекрасная пара.

больше по теме Романтика в Сочи: Жидков показал неоднозначные кадры с известной актрисой

Татьяна Лазарева призналась в страшном

Несколько лет назад Татьяна Лазарева перебралась на ПМЖ в Испанию. Живя в России, она была очень востребованной актрисой и телеведущей, но после смены места жительства, все пошло наперекосяк.

«Меня отовсюду поперли. Думаете, мои дети довольны, что перестали летать бизнес-классом и кидать деньги направо и налево?» — призналась Лазарева.

больше по теме «Отовсюду поперли»: живущая в Испании Татьяна Лазарева призналась в страшном

Шоумен Александр Морозов высказался о тех, кто уехал из России

Шоумен и юморист Александр Морозов заявил, что многих из тех, кто уехал за рубеж в последний месяц, он знает лично.

«Кто-то говорит, что уехал просто отдыхать. Ну, пусть отдыхают. Пока не услышу какие-то аргументы или какие-то факты, доводы о своих реакциях, о поступках, об отъездах этих людей, мне очень сложно это комментировать», — отметил Морозов.

больше по теме «Ну, пусть отдыхают»: Александр Морозов высказался об уехавших из страны звездах

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