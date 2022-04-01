«Малышева здесь, Дибров здесь и никуда не собирается»: Добровинский дал дельный совет селебрити

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro дал совет российским селебрити. По его мнению, звезды должны подавать сами сигналы, когда куда-то уезжают или возвращаются. В качестве примера он привел телеведущего Ивана Урганта, который сообщает о своих перемещениях, чтобы не было слухов.

Как заметил Добровинский, сейчас телеведущая Елена Малышева «офигевает от фейков» вокруг своей персоны. В СМИ было много новостей, что она в США.

«Малышева здесь, и Дибров здесь и никуда не собирается. А я, к примеру, на майские праздники могу улететь на отдых, как это делал каждый год. Я об этом напишу, чтобы было все понятно, и не плодились фейки. Публичные люди должны говорить о том, что с ними происходит, на то они и публичные люди. Эта этикетка была на них навешана в том числе, потому что они сами этого хотели». Александр Добровинский

Ранее в СМИ прошла информация, что Елена Малышева улетела из России в США к своим внукам. Позже выяснилось, что звезда находится в Москве и никуда уезжать не торопится.

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