В серьезных отношениях: Решетова подчеркнула, что не зависит финансово от своего таинственного бойфренда

Экс-пассия Тимати, модель и бизнес-леди Анастасия Решетова редко дает интервью. Накануне она решила ответить на вопросы своему стилисту и другу Алеко Надиряну, которые задал ей множество вопросов относительно бизнеса, воспитания сына, личной жизни.

Среди прочих оказался и вопрос, как Решетова строит финансовые отношения с мужчиной, с которым состоит в «серьезных отношениях».

«Я бы не стала раскрывать все секреты. Не сказала, что завишу как-то финансово и от него. Я точно не из тех девушек, которые когда видят новое бриллиантовое украшение звонят своему мужчине и говорят: «Купи мне». Когда я состою в отношениях, то могу принимать подарки и отправиться на совместный отдых, который оплачивает он. Но при этом, когда я хочу куда-то полететь, создать бизнес, помочь семье или сделать себе подарок — это всегда оплачиваю я», — подчеркнула девушка.

При этом, как имя спутника и чем он занимается, Решетова умолчала. Ранее модель проговорилась, что живет у Тимати. Он также взял на себя часть расходов, связанных с их общим ребенком Ратмиром.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!