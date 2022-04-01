«Малыш внутри реагирует очень»: беременная Регина Тодоренко – о своем состоянии

Регина Тодоренко на днях возобновила ведение своего блога на YouTube и начала съемки шоу «Пятница с Региной». После нового выпуска проекта она получила много слов благодарности от зрителей, посмотревших программу с психологом. И призналась, что читает каждый комментарий под видео.

«Читаю ваши комментарии под интервью в YouTube, и малыш внутри реагирует очень на каждое слово!» — написала будущая мама у себя в Telegram.

Сейчас Тодоренко беременна вторым ребенком от мужа Влада Топалова. Она долго молчала о своем интересном положении, но весной скрывать объемный животик было уже невозможно. И поэтому сейчас Тодоренко много говорит о своем состоянии.

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