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Дело в суде: от Елены Малышевой требуют более шести миллионов рублей

Истец обратился к правосудию, чтобы наказать телеведущую.

Дело в суде: от Елены Малышевой требуют более шести миллионов рублей
Елена Малышева. Фото: Global Look Press

Доктор Елена Малышева рискует лишиться почти семи миллионов рублей. Если требования истца будут удовлетворены в апелляционном суде Арбитража, то телеведущей придется раскошелиться на 6 миллионов 626 тысяч 998 рублей.

Елена Малышева. Фото: Global Look Press

Бизнесвумен не выполнила обязательства по договору о поставке продуктов питания – в рамках проекта «Диета Елены Малышевой» заказ сначала оформили, а потом договор расторгли. Иск был подан в Арбитражный суд Московской области еще в августе прошлого года. Но изначально в требованиях истцу, компании «Корона Фуд», было отказано. Теперь же подана апелляция, которую суд рассмотрит в День космонавтики.

Сама Малышева сейчас в Москве, хотя ранее появлялась информация, что она скрылась за рубежом – якобы, улетела в США, где у нее живут оба сына.

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