Богатое наследство: что оставила Александра Назарова единственной внучке

Актриса умерла в 2019 году.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова до последних дней активно трудилась – выходила на сцену, снималась в кино. Ей нужно было обеспечить наследство единственной внучке. Когда-то она взяла Сашу из дома малютки, вместе они прожили десять лет.

После смерти актрисы опекунами Саши стали сестра второго мужа актрисы Юрия Михайлова и племянница Надежда. Сейчас Саше 13 лет, она учится в кадетском пансионе. Назарова оставила ей богатое наследство.

«Все квартиры, которые завещаны Саше, стоят ждут хозяйку. Там никто не живет, их не сдают. Только приходят опекуны смотрят, чтобы все в порядке было, чтобы с сантехникой с кранами, трубами ничего не случилось», — пишет Woman.ru.

Напомним, Александра Захарова умерла летом 2019 года в возрасте 79 лет.

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