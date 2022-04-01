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«Счастье»: впервые за долгое время Бабкина появилась на публике с Гором

Артист отметил день рождения 31 марта.

«Счастье»: впервые за долгое время Бабкина появилась на публике с Гором
Надежда Бабкина. Фото: Global Look Press

Молодой муж Надежды Бабкиной Евгений Гор накануне отметил свой день рождения. 31 марта ему исполнилось 42 года. Даже в личный праздник артист был на работе. У Гора есть небольшой бизнес по созданию ароматических свечей для дома.

Об этом Бабкина рассказала в своем телеграм-канале, где поделилась совместными снимками с производства, и поздравила мужа.

Надежда Бабкина и Евгений Гор (в центре)
Надежда Бабкина и Евгений Гор (в центре). Фото: t.me/nadezhda_babkina

«Женя – большой трудяга, даже в праздник на рабочем посту. Чтобы преподнести ему свои поздравления, я отправилась на производство, где он вместе со своей замечательной командой создает ароматические свечи для дома. Счастье видеть людей, занимающихся любимым делом! С днем рождения, дорогой! Будь здоров и счастлив!» — написала Бабкина.

Напомним, с Евгением Гором Надежда Бабкина познакомилась в 2002 году на одном из концертов.

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