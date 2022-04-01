«Умничка!»: Макеева гордится успехами пасынка

После развода Романа и Светланы Мальковых, их старший сын Андрей решил жить с отцом и его новой женой Анастасией Макеевой. Молодой человек перебрался из Словении в Москву. В прошлом году он поступил в колледж, де учится на проектировщика. А накануне сдал тест по физике, набрав большое количество баллов.

Новость так обрадовала Анастасию Макееву, что она написала об этом в своем телеграм-канале.

«Андрюха – умничка! Сдал сегодня тест по физике. Из 100 баллов сдал на 96. Гордимся!» — написала Макеева.

Напомним, ранее 17-летний Андрей заявлял, что не общается с родной мамой. Тем временем Светлана Малькова с тремя детьми перебралась за океан. В Сети подозревают, что в США она попала в секту.

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