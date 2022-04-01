«Ого, ничего себе!»: Клава Кока в леопардовом бикини засветила загорелый тыл

Покинувшая весной страну певица Клава Кока продолжает свой дубайский трип и делится фотографиями с пляжа у себя в микроблогах. Звезда не скупится на ракурсы, демонстрируя загар и свои упругие прелести фигуры во всей красе.

На новой серии снимков Кока красиво продемонстрировала изгибы и формы, повернувшись тылом к камере. Подписчики не смогли молча наблюдать снимки красотки и усыпали ее комплиментами.

«Ого, ничего себе!», «Роскошно», «Уф!», «Е-мое, красотка», «Клавик, мой пупс», «Вторая самая-самая», «Все огонь!», «Огненная женщина», «Красивая», «Прикольная», «Крутая», — комментируют подписчики.

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