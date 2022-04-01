«Сделала заявление с осуждением действий государства»: стало известно, почему российский театр отменил Нетребко

Оперная певица должна была выступать в начале лета на сцене НОВАТа.

Новосибирский оперный театр накануне отменил концерт Анны Нетребко, который планировался к проведению 2 июня. Стало известно, почему заведение приняло такое решение.

Оказалось, Анна Нетребко заявила о своей позиции относительно украинских событий. Оперная дива не поддержала процесс освобождения страны.

«Артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор», — написано на сайте НОВАТа.

Ранее Анна Нетребко после долгого молчания лишилась возможности выступать на многих европейских сценах. Недавно дива заявила, что через пару месяцев возобновит работу. Видимо, осудив действия властей родной страны, Нетребко собиралась тем самым обеспечить себе возвращение в Старый Свет.

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