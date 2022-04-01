«Чудо!»: Карпович пришла в восторг при виде подросшего сынишки Арзамасовой

Актриса не смогла пройти мимо нового фото мамы и малыша.

Экс-звезды сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова и Мирослава Карпович продолжают поддерживать общение после окончания работы в сиквеле. Девушки подписаны друг на друга в соцсетях и обмениваются взаимными комплиментами, лайками, комментариями.

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На этот раз Карпович не пропустила мимо новое фото Арзамасовой с подросшим сынишкой. Малыш Лев Авербух уже совсем большой, ему седьмой месяц, и он все сильнее походит на свою маму. Мирослава поспешила оценить селфи актрисы и ее наследника.

«Лиза! Чудо!», — пришла в восторг «папина дочка».

Мама Лиза ответила коллеге на комплимент смайликами. Она в принципе немногословна в общении с подписчиками, звездными или обычными, предпочитая молчать о личном.

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