«Чудо!»: Карпович пришла в восторг при виде подросшего сынишки Арзамасовой

Экс-звезды сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова и Мирослава Карпович продолжают поддерживать общение после окончания работы в сиквеле. Девушки подписаны друг на друга в соцсетях и обмениваются взаимными комплиментами, лайками, комментариями.
На этот раз Карпович не пропустила мимо новое фото Арзамасовой с подросшим сынишкой. Малыш Лев Авербух уже совсем большой, ему седьмой месяц, и он все сильнее походит на свою маму. Мирослава поспешила оценить селфи актрисы и ее наследника.
«Лиза! Чудо!», — пришла в восторг «папина дочка».
Мама Лиза ответила коллеге на комплимент смайликами. Она в принципе немногословна в общении с подписчиками, звездными или обычными, предпочитая молчать о личном.
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