Стиль в деталях: Юлия Михалкова подчеркнула фигуру кроп-топом и жакетом с массивными плечами

Актриса и телеведущая сделала лифтолук у себя дома.

Экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова вновь вышла на связь. Красотка решила взбодрить фанатов, которые уже посчитали, что любимица забросила соцсети, и позировала себе в лифте.

Модница Михалкова подчеркнула фигуру стильным жакетом с массивными плечами, под который надела кроп-топ так, что полоска талии деликатно оказывалась на всеобщем обозрении. Юлия задорно улыбнулась и просила подписчиков, а что еще ей делать в лифте, кроме как лифтолуки?

К слову, тренд на массивные плечи по-прежнему актуален. О нем ранее рассказывал историк моды Александр Васильев, и многие светские львицы имеют в коллекции не один наряд.

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