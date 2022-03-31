Умер легендарный фотограф Патрик Демаршелье

Фотограф, которого знает весь мировой бомонд, дожил до 78-летия. Он снимал моделей и даже принцессу Диану.

Патрик Демаршелье — известный француз. Не имея образования, он стал одним из лучших фотографов в мире. Его оличительной особенностью было то, что он не добивался идеальной картинки, предпочитая транслировать то, что видишь.

В сове время сама принцесса Диана его разыскала и попросила устроить фотосессию. Не раз его имя можно услышать в фильме «Дьявол носит Прада».

31 марта стало известно, что 78-летний Демаршелье умер. Никаких подробностей его смерти не сообщается. О случившемся сообщили родственники фотографа, который успеть стать легедой.

Уже выразил свою скорбь муж Наталья Водяновой, известный французски миллиардер Антуан Арно. К слову, российскую топ-модель он тоже фотографировал. Примечательно, что Патрик снимал не только принцессу Диану, но и ее детей.

А вот Кейт Миддлтон, жена принца Уильяма, отказалась от съемки для юбилейного номера Vogue, объяснив это тем, что снимки Демаршелье слишком «гламурные».

В 2007-м он получил одну из самых престижных французских наград в области искусства и объявлен его офицером Ордена литературы и искусства. Еще через год в Париже в Малом дворце состоялась выставка работ Патрика. Последние годы жизни фотограф провел в Америке с семьей. У него есть жена и трое детей. Старший сын Виктор пошел по стопам отца и теперь работает в его нью-йоркской студии.

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