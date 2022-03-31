Поддержала тренд: Юлия Михалкова нарядилась в белоснежный твидовый жакет

Актриса Юлия Михалкова разместила в личном микроблоге кадр в лифте. Примечательно, что знаменитость позировала в модном жакете из твида.

Юлия отдала предпочтение белоснежному оттенку с золотыми пуговицами крупного размера. Массивные плечики также украшали укороченный жакет. Михалкова дополнила трендовый пиджак кроп-топом ему в тон. Также артистка надела прямые джинсы светлого оттенка и взяла сумку-багет на толстом ремне.

«Не думай о секундах свысока»…Ежедневно поднимаюсь на свой этаж на лифте и трачу на это целых 20 секунд. Поднимаюсь и ничего не делаю. 20 секунд впустую. Немыслимая расточительность! Надо исправляться. Задумалась, на что лучше тратить эти ежедневные 20 секунд: делать шедевральный «лифтолук» или записывать короткий «лифтокоммент» на острую или сладкую тему?» — заявила актриса.

«Красотка», «Наша прелесть», «Юлия, ваши лифтолуки лучшие», «Как всегда, шикарна», «Милая и красивая», — написали поклонники Юлии в комментариях под фото артистки.

Напомним, ранее Юлия Михалкова презентовала женственной образ с приталенным платьем черного цвета и квадратным декольте.

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