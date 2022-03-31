Устроила пикник и сходила в ресторан: дочка Брежневой в шелковом платье отметила 21-летие в США

Вера Брежнева является популярной украинской исполнительницей. Она долгое время выступала в составе группы «ВИА Гра», но потом блондинка построила успешную сольную карьеру. Артистка счастлива в браке с Константином Меладзе.

Они в феврале вместе веселились на празднике, который певица устроила в честь своего 40-летия в Киеве. Но тогда на вечеринку не приехала ее дочка Соня от первого гражданского мужа.

У Веры также есть дочка от бизнесмена Михаила Кипермана Сара, которой 12 лет. Но она учится в школе и постоянно находится рядом с мамой. А вот Соня живет и учится в вузе в Лос-Анджелесе.

Порой она приезжает в Италию, где у артистки есть дом. Но в этом году наследница Брежневой отпраздновала день рождения с друзьями в США. Сначала она собрала друзей и устроила пикник. Они поели за столом и посидели в палатках.

А вот вечером Соня принарядилась в шелковое платье розового цвета с рукавами принцессы. Она оказалась в ресторане, где ее снова поздравили друзья. Она задула свечку и загадала желание. На этот раз дочка Веры была далеко от родных.

Однако певица поздравила ее в соцсети. Поклонники также осыпали ее комплиментами. «Ну до чего красивая», «Такая нежная», «Какие у вас разные друзья», «Просто копия мамы», «Очень повзрослела», «Очаровательное платье», «Просто красавица», «Какая взрослая леди», — прокомментировали пост подписчики.

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