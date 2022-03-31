«Пока не получается донести»: Алексей Чадов рассказал, когда на экраны выйдет фильм «Своя война»

Режиссер планирует показать картину в конце весны этого года.

Артист Алексей Чадов недавно снял картину «Своя война». Но пока знаменитость презентовал только клип на песню из этого фильма.

К слову, в клипе показаны и кадры режиссерской версии картины. Клип увидели гости на специальном показе, который прошел в Terrace Moscow.

О датах официального выхода фильма Чадов рассказал во время светского вечера. Артист обратился со сцены столичного заведения. Алексей позировал вместе с певицей IVKA. Исполнительница записала трек совместно с Чадовым. Песня стала саундтреком к фильму «Своя война».

«Пока не получается донести фильм до экрана. Но, надеюсь, выпустим в мае. Песня с клипом «Сильная» выйдет уже завтра», — передает корреспондент сайта Teleprogramma.pro слова актера и режиссера кинокартины.

Напомним, ранее исполнитель Николай Расторгуев посетил мероприятие Алексея Чадова. Артист во время премьеры клипа «Сильная» ответил на вопрос о возможном плагиате его песни зарубежной исполнительницей Бейонсе.

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