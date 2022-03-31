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«Разбираться не буду»: Николай Расторгуев отреагировал на возможный плагиат его песни

Бейонсе заподозрили в краже мелодии у российского исполнителя.

«Разбираться не буду»: Николай Расторгуев отреагировал на возможный плагиат его песни
Николай Расторгуев. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Артист Николай Расторгуев ответил по поводу возможной кражи мелодии его песни «Ты неси меня, река» американской исполнительницей Бейонсе.

Отметим, во время вручения премии «Оскар» Бейонсе выступила с композицией «Be alive». Эта песня стала саундтреком к фильму «Король Ричард» с Уиллом Смитом в главной роли.

Русскоговорящие слушатели заметили, что первые ноты мелодии Бейонсе были очень похожи на песню Расторгуева. Поклонники российского артиста заподозрили зарубежную певицу в плагиате.

А вот сам Николай Расторгуев не обратил внимания на выступление Бейонсе.

«Мне уже человек двадцать по этому вопросу позвонили. На самом деле мне все равно. Разбираться не буду. Сейчас много работаю. А всем в это непростое время желаю, чтобы было меньше эгоизма и больше добра», — передает слова исполнителя корреспондент сайта Teleprogramma.pro.

Напомним, Алексей Чадов приготовил презентацию некоторых кадров режиссерской версии фильма «Своя война». Именно это мероприятие посетил исполнитель Николай Расторгуев, где и ответил на вопрос о возможном плагиате.

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«Своя война»Алексей ЧадовБейонсезарубежные звездызарубежные исполнителиНиколай Расторгуевпремьера фильмароссийские артисты