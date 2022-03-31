«Разбираться не буду»: Николай Расторгуев отреагировал на возможный плагиат его песни

Артист Николай Расторгуев ответил по поводу возможной кражи мелодии его песни «Ты неси меня, река» американской исполнительницей Бейонсе.
Отметим, во время вручения премии «Оскар» Бейонсе выступила с композицией «Be alive». Эта песня стала саундтреком к фильму «Король Ричард» с Уиллом Смитом в главной роли.
Русскоговорящие слушатели заметили, что первые ноты мелодии Бейонсе были очень похожи на песню Расторгуева. Поклонники российского артиста заподозрили зарубежную певицу в плагиате.
А вот сам Николай Расторгуев не обратил внимания на выступление Бейонсе.
Напомним, Алексей Чадов приготовил презентацию некоторых кадров режиссерской версии фильма «Своя война». Именно это мероприятие посетил исполнитель Николай Расторгуев, где и ответил на вопрос о возможном плагиате.
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