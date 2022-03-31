«Из плюсов — без масок»: Лера Кудрявцева и Катя Гордон вместе улетели в Сочи

Лера Кудрявцева ведет такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Она работает на телевидении большую часть жизни. Блондинка знает многих артистов. Она брала интервью у разных артистов.

Даже Сергей Лазарев приходил к ней на шоу и именно там сообщил о рождении дочки Анны. А вот о своей личной жизни телеведущая говорит редко. Она состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым.

Обычно Лера после работы спешит домой. Она любит готовить, а также не оставляет без внимания трехлетнюю дочку Марию. Но 31 марта телеведущая запечатлелась на работе в ярком костюме. А вот вечером оказалась в аэропорту.

Она улетела в Сочи, но не с мужем, а своей подругой Катей Гордон. Они сделали селфи на борту самолета. Кудрявцева призналась, что устроила себе небольшой отдых.

«В Сочи на три ночи. раньше перелет был около 2-х часов, сейчас 4. Из плюсов — без масок», — написала звезда.

Поклонники отметили, что восхищаются тем, как Лера выглядит в 50 лет. «Русские девчули», «Катя, вы очень круто выглядите и естественно!», «Шикарные блондинки на борту», «Бесподобные», «Две феи отправились на море», — стали писать пользователи Сети.

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