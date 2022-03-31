Режиссерский дебют: Алексей Чадов вышел на ковровую дорожку премьеры саундтрека к фильму «Своя война»

Исполнитель главной роли в фильме «Девятая рота» Алексей Чадов одним из первых прошелся по красной дорожке во время премьеры клипа и саундтрека к фильму «Своя война». Примечательно, что это первая режиссерская работа знаменитости.

Отметим, в четверг, 31 марта в Terrace Moscow Алексей Чадов и Анастасия IVKA представят саундтрек и клип «Сильная» из киноленты «Своя война». Именно этот фильм стал дебютной работой Чадова как режиссера.

Релиз клипа «Сильная» будет обнародован раньше премьеры фильма. Однако в клипе гости увидят кадры режиссерской версии фильма, не вошедшие в прокатный вариант. На них запечатлены особенности взаимоотношений героев Чадова и Асмус.

К слову, Алексей Чадов вышел на ковровой дорожку с одним из исполнителей главных ролей фильма — Артемом Ткачевым. Также с ними перед гостями появилась исполнительница саундтрека — Анастасия IVKA.

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