«Хочется быть плохой»: 42-летняя Боня в алом силуэтном платье похвасталась точеными формами

Виктория Боня давно покинула шоу «Дом-2». Но она не теряет популярности. В свое время Виктория из Краснокаменска приехала в Москву. Она смогла стать богатой и знаменитой.

И хоть светская львица длительное время состояла в браке с Алексом Смерфитом, она продолжает сама себя обеспечивать. В интервью бизнеследи признавалась, что даже их дочку Анджелину содержит сама.

Недавно Виктория объявила, что рассталась с женихом, чье имя скрывает. После этого она решила поехать в США. Однако перед поездкой светская львица не только сделала маникюр и нарастила волосы.

Она отправилась на шопинг, чтобы пополнить гардероб обновками. Боня покрасовалась в алом силуэтном платье. Наряд с глубоким декольте подчеркнул прелести ее фигуры. Она решила покрасоваться в наряде на камеру. Так как платье с драпировкой в области талии, оно обладает эффектом стройности.

«Да гори оно все огнем. У вас бывают дни, когда хочется быть плохой девчонкой и нарушать правила? Сегодня именно такой день! Я вам разрешаю», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 42-летняя Виктория. Многие посчитали, что она намерена привлечь мужское внимание. «Тебе так к лицу красный », «Восхищаюсь тобой», «Боня, ты милая до безумия, привлекательная девочка», «Выглядишь все шикарнее и шикарнее», «Такая классная», «Фигурка роскошная», «Ну вы просто бесподобны», «В Америке всех сразите мужчин», — прокомментировали пост подписчики.

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