«Ольга Игоревна, не холодно?»: Бузова предстала в кукольном платье бэби-долл с модным воротником

Телеведущая похвасталась новым образом на работе. Однако даже коллеги заметили, что оделась она не по погоде.

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она не скрывает, что порой у нее нет времени отдохнуть. Артистка снимается в новых передачах, дает концерты, делает ремонт в новой квартире.

Но после поездки в Африку она смогла съездить в отпуск. Ольга также навестила маму и папу. На днях она съездила в Магнитогорск, чтобы попасть на хоккейный мачт. Звезда хвастается своими нарядами и рассказывает, как проводит время.

31 марта с утра Бузова отправилась на работу. Сначала она отметилась в лифте с мокрыми волосами и в розовой куртке. Телеведущая призналась, что обычно всегда так выглядит утром. Но на съемках она сменила несколько образов.

Сначала артистка покрасовалась в комбинезоне. При этом она не скрыла, что ей утянули живот эластичным бинтом. А для второй съемки Ольга облачилась в алое мини-платье с принтом «мильфлер», модным воротником «Клодин» и белыми манжетами. Образ дополнили яркие босоножки.

«Ну что, второй мой образ. Сейчас будем снимать. Готовлюсь ко второй программе. Такое милое платьишко. Убрали волосики. Как вам?» — спросила звезда.

Потом Бузова покинула площадку. Когда она оказалась на улице, ее PR-директор заботливо нес зонтик. Но артистка шла в тапочках.

«Ольга Игоревна, вам не холодно?» — уточнили у нее коллеги. «Ну если честно, да! Холодно, а что? Жизнь такая. Умей вертеться», — ответила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. К слову, платья в стиле бэби-долл до сих пор актуальны. В тренде не первый сезон и воротнички «Клодин».

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