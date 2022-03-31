Ханде Эрчел застали в обществе нового возлюбленного

Звезду сериала «Постучись в мою дверь» заметили с турецким артистом Кааном Йылдырымом.

Одна из самых популярных турецких актрис Ханде Эрчел еще недавно переживала расставание с бывшим возлюбленным и коллегой Керемом Бюрсином. Однако знаменитость смогла собрать свое разбитое сердце по кусочкам.

Турецкие СМИ утверждают, что Ханде Эрчел еще много лет назад познакомилась на съемках совместного проекта с красавцем Кааном Йылдырымом.

С тех пор знаменитости поддерживали общение. А недавно пару и вовсе заметили в одном из ночных клубов, из которого актеры уехали вместе.

По словам турецкого журналиста Акифа Ямана, артисты около недели назад закрутили роман. Сами Ханде и Каан никак не комментируют свои отношения.

Также Ханде Эрчел заметили во время совместной тренировки в одном из йога-центров Турции вместе с новым возлюбленным, сообщает Sabah.com.

К слову, еще полгода назад поклонники актрисы были уверены, что Эрчел выйдет замуж за Бюрсина.

Напомним, ранее Ханде Эрчел тяжело переживала расставание с коллегой Керемом Бюрсином.

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