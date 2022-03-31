«Дает нам силы жить»: Мария Горбань запечатлела детей в интерьере нового коттеджа

Стефания и Нилан позировали для родительницы в милых пижамах.

Исполнительница главной роли в новом сериале «Модный синдикат» Мария Горбань опубликовала в личном микроблоге фото своих детей. Примечательно, что малыши играли в новом доме.

Недавно Горбань с мужем и наследниками переехали в подмосковный коттедж. Артистка запечатлела детей в спальне старшей дочери Стефании. Наследники Марии в белоснежных пижамах с забавными рисунками играли на ковре крупной вязки.

На заднем плане можно было разглядеть панорамные окна дома, светлые стены и мебель.

Старшая дочь Горбань проснулась, а ее братик уже поспешил к ней в комнату играть.

«Теплым бывает все — разговоры, взгляды, письма, люди… Это то особое ощущение, которое дает нам силы жить, верить, мечтать, любить…» — написала Мария в своем телеграме.

Напомним, ранее Мария Горбань показала интерьер гостиной в своем новом подмосковном доме. Знаменитость выбрала оливковый угловой диван и похвасталась кирпичным камином.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.