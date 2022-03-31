«Это не сравнить!»: дочь Заворотнюк снова заговорила о болезни актрисы

Звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк несколько лет борется с опухолью мозга. Семья артистки тщательно скрывает подробности ее состояния, и только дочь Анна лишь иногда приоткрывает занавес.

«Когда я узнала о болезни мамы, то похудела до состояния анорексички, — заявила Анна Заворотнюк в соцсетях. — Просто не могла есть год. Впихивала в себя еду, чтобы хоть как-то сохранять жизнедеятельность. Сейчас, в связи с обстановкой в мире, я нервничаю, но более-менее умеренно, и это не сравнить с неизлечимой болезнью близкого».

Напомним, уже третий год Заворотнюк лечится от рака мозга. Информация о ней поступает крайне противоречивая, по последним данным, актриса находится в Подмосковье, где за ней ухаживают родные.

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