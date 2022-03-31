«Уличная зона идеальна»: Оксана Самойлова показала свою роскошную виллу за границей

Жена исполнителя Джигана — Оксана Самойлова — улетела из России вместе с мужем и детьми в конце февраля этого года. Знаменитость продолжает находиться за границей и радоваться проживанию на огромной вилле.

Самойлова ежедневно поддерживает связь с поклонниками. Недавно бизнесвумен провела румтур по своему новому дому.

«Приглашаю вас к нам в гости. Румтурчик начинается», — отметила Оксана в личном микроблоге.

Многодетная мамочка в черном трикотажном костюме прошлась по всей огромной территории коттеджа.

У Оксаны и ее семьи есть несколько просторных спален, гостиная со столом, куда они еле помещаются. Терраса также радует Самойлову, а в ванной комнате стоят баночки личной продукции бизнесвумен.

«Вообще этот дом похож на уменьшенную копию дома мой мечты. Обожаю такие светлые интерьеры. Кухня большая, это очень удобно. Уличная зона идеальна с такой-то погодой и вечным летом», — показывала Оксана свои владения.

Напомним, ранее Оксана Самойлова пожаловалась на дорогое лечение за рубежом.

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