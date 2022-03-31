«Закончилось большим скандалом»: Семенович и Слава поделились своим общим прошлым, связанным с ухажером

После записи совместного трека «Бумеранг» певицы Слава и Анна Семенович выступили в караоке-клубе в центре Москвы. В беседе с журналистами артистки рассказали о непростой женской доле.

Оказалось, что за обеими исполнительницами настойчиво ухаживал любитель звездных дам. Мужчину не смущало наличие у него жены и детей. Ловелас пытался заполучить певицу Славу, «покупая» ее драгоценным колье. А потом мужчина стал заглядываться на Анну Семенович.

Когда Слава увидела в руках коллеги фотографию соблазнителя, она немедленно предупредила подругу.

«Все закончилось большим скандалом в ресторане. Чуть ли не до драки дошло, как мы все это любим, потому что мы все были выпившие. Оказывается, он предлагал всем красивым звездам с ним встречаться. Может, и колье это передаривал. И когда Аня мне показала фотографию, я вспомнила: так это же тот самый! Потом оказалось, что еще и с другой знакомой Ани он подобное проделывал», – рассказала Слава в беседе с mk.ru.

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