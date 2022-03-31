Анна Бузова рассказала о своих теплых отношения со свекровью

Сестра Ольги Бузовой счастлива в отношениях с бизнесменом Константином Штрыкиным. Они больше пяти лет вместе, но свадьбу играть не торопятся.

Ольга Бузова прославилась, когда пришла на шоу «Дом-2». Она стала известной телеведущей и популярной певицей. А вот счастье в личной жизни артистка до сих пор не обрела. После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым у нее были отношения с блогером Давой, но союз оказался недолог.

При этом звезда не скрывает, что в свои 36 лет хочет иметь семью и детей. А вот ее младшая сестра Анна тоже была на телестройке, но не стала там задерживаться.

Родственница звезды открыла свой магазин одежды, а также зарабатывает в бьюти-сфере. Она уже больше пяти лет счастлива в отношениях с бизнесменом Константином Штрыкиным.

Они не только не торопятся заводить детей, но и не считают нужным играть свадьбу. Анна не раз признавалась, что не видит надобности в штампе в паспорте. Но при этом она не скрывает, что, возможно, потом они распишутся в ЗАГСе.

Бузова-младшая прекрасно ладит с мамой возлюбленного Натальей Николаевной. «Мне очень повезло!» — заявила Аня, говоря о своей свекрови. Она даже подписана на нее в соцсетях.

33-летняя бизнесвумен отмечала, что брак еще не помог спасти ни одну семью. Она видела счастливые свадьбы и горькие разводы, полные слез. Именно это ее и отталкивает от того, чтобы пойти в ЗАГС.

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