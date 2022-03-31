«Есть возможность – поехали»: Станислав Садальский отреагировал на отъезд звезд за рубеж

По его словам, если есть возможность отдохнуть, то это прекрасно.

Актер Станислав Садальский не стал осуждать звезд, которые в последний месяц уехали за рубеж.

Как отметил актер, сейчас у многих звезд нет работы. Зато появилась возможность отдохнуть, что прекрасно. Он заметил, что звезды и не должны быть на передовой.

«Никто не покинул никуда. Что они могут делать? Есть возможность — поехали. У меня нет возможности. Что сидеть дома». Станислав Садальский

Напомним, что сразу насколько ярких личностей за последнее время покинули Россию. Среди них певица Алла Пугачева, телеведущая Ксения Собчак, юморист Семен Слепаков, юморист Максим Галкин, сообщает 5-tv.ru.

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