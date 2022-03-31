Прикупить липецкой одежды для грудничка: Малышева отметилась в «Детском мире» на Лубянке

После слухов о том, что Елена Малышева уехала в Штаты, теледоктор «нашлась» в Центральном детском магазине.

Елена Малышева вышла на связь с поклонниками в Telegram, уточнив, что она стала реже пользоваться соцсетями. Теледоктор заверила, что пока только-только осваивает новые площадки в Интернете, привыкая к другим форматам. Также Малышева развеяла слухи об отъезде за рубеж. Телеведущая поделилась кадрами из Центрального детского магазина на Лубянке, заглянув в магазинчик с детскими товарами из Липецка.

«А пока сегодняшний день я решила начать с очень радостного события. У моей подруги родилась внучка. Я приехала в наш прекрасный Центральный детский мир для того, чтобы купить ей подарок. Подарок покупаю в прекрасном магазине: у них действительно потрясающей красоты детская одежда! Ребята эти из Липецка! Такие молодцы. И еще одно маленькое событие. Вчера вечером я с моими подругами Ариной Шараповой и Беллой Купсиной сходила на спектакль «Пигмалион» в Театриум на Серпуховской. В главных ролях Олеся Железняк и Александр Галибин. Потрясающий спектакль! Мы все вчера обняли друг друга. Мне кажется очень важно сейчас быть добрыми, любить друг друга и помогать друг другу», — отметила Елена Малышева в своем Telegram.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!