Был на дружеской или деловой встрече: человека, похожего на Урганта, засняли в московском ресторане

Телеведущий, судя по всему, посетил китайское заведение на Цветном бульваре.

Человека, как две капли воды похожего на телеведущего Ивана Урганта, удалось заснять в китайском ресторане Москвы на Цветном бульваре. Это один из читателей «Комсомольской правды».

«Мы с коллегами зашли в Китайский ресторан на Цветном бульваре обсудить дела, пообедать. Сначала, когда мы заходили в заведение, я услышал знакомый голос и повернулся. За одним из столиков сидел Иван Ургант». Читатель

По словам читателя, подходить к Урганту он не решился. Не захотел беспокоить мужчину. В то же время он не упустил возможности заснять телеведущего. Читатель заметил, что у Урганта, судя по всему, была некая деловая, а может и дружеская встреча со знакомым, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Иван Ургант уезжал из России на несколько недель. В последнее время прошла информация, что он снова в Москве.

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