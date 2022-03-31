Данила Козловский станет хирургом больницы с нечистью в сериале «13 клиническая»

Режиссер и исполнитель главной роли сериала «Карамора» Данила Козловский снялся в новой мистической киноленте «13 клиническая».

Поклонники многосерийных фильмов о больницах и врачах смогут открыть для себя что-то новое. Поскольку лечебница в «13 клинической» покажет не просто пациентов и их лечащих врачей, но и ведьм, демонов и прочую сверхъестественную нечисть.

«Когда говорят «медицинский сериал», сразу всплывает большое количество знакомых шоу, но «13 клиническая» ни на что не похожа. Это абсолютно оригинальный концепт, в котором мистика переплетается с реальными медицинскими диагнозами», — отметил Козловский.

«Мой персонаж — «сапожник без сапог» — смертельно больной врач, который вынужден работать в закрытой организации, чтобы продлить свою жизнь. И пока я так и не смог ответить на вопрос — хороший он или плохой. В тяжелых обстоятельствах он действует не как герой, но как реальный живой человек, со своими фобиями и желаниями. И это заставляет поверить в ту реальность, которая выстроена в больнице», — передает слова артиста пресс-служба онлайн-кинотеатра IVI.

К слову, премьера сериала должна состояться в конце этого года.

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