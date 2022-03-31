«Надеюсь, Байдена от деменции лечить»: Омаров отреагировал на отъезд Малышевой в США

Как отметил бизнесмен, он удивлен поступку телеведущей.

Бизнесмен Курбан Омаров в «Телеграме» отреагировал на отъезд телеведущей Елены Малышевой в США.

«Ленусик, ну ты то куда? Говорят, Елена Малышева покинула Россию и улетела в США. Надеюсь, Байдена от деменции лечить». Курбан Омаров

Ранее в СМИ прошла информация, что Елена Малышева улетела в Америку. Там она пробудет минимум до сентября.

В Америке у Елены Малышевой живут внуки, которых она сильно любит. Программа «Жить здорово!» временно не выходит на Первом канале из-за событий на Украине.

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