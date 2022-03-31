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Кейт Миддлтон подтолкнула Шарлотту: как герцогиня и ее дочь вели себя на публике

8-летний Джордж и 6-летняя Шарлотта хорошо вели себя на публике. Специалист по языку тела Джуди Джеймс считает, дети тщательно репетировали свой выход в свет.

Кейт Миддлтон подтолкнула Шарлотту: как герцогиня и ее дочь вели себя на публике
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Кейт Миддлтон является известным членом королевской семьи Великобритании. Она счастлива в браке с принцем Уильямом. Примечательно, что весь мир следит за тем, как развиваются их отношения, как супруги общаются на публике.

У них растут дети: принц Джордж, принцесса Шарлотта и малыш принц Луи, которому скоро исполнится четыре года. Обычно супруги редко появляются на публике с наследниками.

Но после тура по Центральной Америке Миддлтон и принц Уильям не могли пропустить важное событие. Королева Елизавета II собрала родных в Вестминстерском аббатстве, где состоялась поминальная служба в честь принца Филиппа.

В церкви пара появилась вместе со старшими детьми. Кэтрин выглядела элегантно в платье в горох и шляпке. Шестилетнюю дочку она облачила в синее пальто, а сын был в костюме, как и папа.

Многие заметили, что дети вели себя очень сдержанно. Обычно Шарлотта не упускала возможности покривляться, но на этот раз она даже не улыбалась.

Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта
Кейт Миддлтон и принцесса Шарлотта. Фото: Global Look Press

Специалист по языку тела Джуди Джеймс считает, что дети тщательно репетировали свой выход в свет. школьники находятся на каникулах, но родители научили быть их сдержанными.

«По тому, как Джордж полностью копировал отца, можно судить, что за кулисами проходили репетиции и тренировки», — считает эксперт.

Также психолог уверена, что Миддлтон и принц Уильям гордились поведением детей.

«Они проявили себя как гордые и любящие родители, продолжая вводить Джорджа и Шарлотту в официальную королевскую жизнь. Кейт мягко подтолкнула Шарлотту вперед. Сначала были застенчивые улыбки, она выглядела трогательно, как королева в детстве. Вскоре Шарлотта болтала и демонстрировала уверенное рукопожатие», — пояснила Джули, пишет ОК!

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: Global Look Press

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Британская королевская семьяЗвездный стильКейт МиддлтонНовости googleпринцесса Шарлотта