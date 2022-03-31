Кейт Миддлтон подтолкнула Шарлотту: как герцогиня и ее дочь вели себя на публике

8-летний Джордж и 6-летняя Шарлотта хорошо вели себя на публике. Специалист по языку тела Джуди Джеймс считает, дети тщательно репетировали свой выход в свет.

Кейт Миддлтон является известным членом королевской семьи Великобритании. Она счастлива в браке с принцем Уильямом. Примечательно, что весь мир следит за тем, как развиваются их отношения, как супруги общаются на публике.

У них растут дети: принц Джордж, принцесса Шарлотта и малыш принц Луи, которому скоро исполнится четыре года. Обычно супруги редко появляются на публике с наследниками.

Но после тура по Центральной Америке Миддлтон и принц Уильям не могли пропустить важное событие. Королева Елизавета II собрала родных в Вестминстерском аббатстве, где состоялась поминальная служба в честь принца Филиппа.

В церкви пара появилась вместе со старшими детьми. Кэтрин выглядела элегантно в платье в горох и шляпке. Шестилетнюю дочку она облачила в синее пальто, а сын был в костюме, как и папа.

Многие заметили, что дети вели себя очень сдержанно. Обычно Шарлотта не упускала возможности покривляться, но на этот раз она даже не улыбалась.

Специалист по языку тела Джуди Джеймс считает, что дети тщательно репетировали свой выход в свет. школьники находятся на каникулах, но родители научили быть их сдержанными.

«По тому, как Джордж полностью копировал отца, можно судить, что за кулисами проходили репетиции и тренировки», — считает эксперт.

Также психолог уверена, что Миддлтон и принц Уильям гордились поведением детей.

«Они проявили себя как гордые и любящие родители, продолжая вводить Джорджа и Шарлотту в официальную королевскую жизнь. Кейт мягко подтолкнула Шарлотту вперед. Сначала были застенчивые улыбки, она выглядела трогательно, как королева в детстве. Вскоре Шарлотта болтала и демонстрировала уверенное рукопожатие», — пояснила Джули, пишет ОК!