«В итоге я сдалась»: певица Слава вспомнила, как ее в 15 лет покорил первый муж

По словам певицы, после было три года ухаживаний.

Певица Слава в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о встрече с первым мужем Константином Морозовым.

«Меня первый муж встретил в лифте. Бросил какую-то дурацкую фразу. Я ее забыла сейчас уже. Какая-то дурацкая шуточка, которая меня жутко взбесила, но у нас в итоге получился ребенок. Что-то типа: «Вашей маме зять не нужен?» Ну что ему на это было сказать?» Певица Слава

Как отметила Слава, первый муж был очень настойчив в своих ухаживаниях. «У него было большое количество таких же дебильных шуток. В итоге я сдалась. Ему было 20 лет, а мне — 15. Ребенок случился, конечно, позже. Было еще три года ухаживаний», — заявила певица Слава.

Напомним, что певица Слава была замужем за бизнесменом Константином Морозовым. От этих отношений у исполнительницы появилась на свет дочь Александра.

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