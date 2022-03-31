«Особняк в Майами на Геленджик не заменишь, умная женщина»: Собчак посмеялась над Малышевой

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в «Телеграме» посмеялась над своей коллегой Еленой Малышевой, которая уехала в США к своим внукам.
«Особняк в Майами на Геленджик не заменишь, умная женщина».
Напомним, что недавно в СМИ прошла информация о закрытии программы «Жить здорово!», которая выходит на Первом канале. Позже выяснилось, что это всего лишь слухи.
В то же время стало известно, что Елена Малышева покинула Россию. Она находится в Америке, где проживают ее внуки. Раньше сентября ее в родной стране, судя по всему, ждать не стоит.
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