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«Особняк в Майами на Геленджик не заменишь, умная женщина»: Собчак посмеялась над Малышевой

Телеведущая до сентября уехала в Америку к своим внукам.

«Особняк в Майами на Геленджик не заменишь, умная женщина»: Собчак посмеялась над Малышевой
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в «Телеграме» посмеялась над своей коллегой Еленой Малышевой, которая уехала в США к своим внукам.

Елена Малышева
Елена Малышева. Фото: Global Look Press

«Особняк в Майами на Геленджик не заменишь, умная женщина».

Ксения Собчак

Напомним, что недавно в СМИ прошла информация о закрытии программы «Жить здорово!», которая выходит на Первом канале. Позже выяснилось, что это всего лишь слухи.

В то же время стало известно, что Елена Малышева покинула Россию. Она находится в Америке, где проживают ее внуки. Раньше сентября ее в родной стране, судя по всему, ждать не стоит.

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АмерикаГеленджикЕлена МалышеваКсения СобчакМайами