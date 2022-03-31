Пока все спали: дом Дэвида и Виктории Бекхэмов ограбили

Футболист с семьей спали и ничего не слышали.

В семье бывшего футболиста Дэвида Бекхэма произошло ЧП. В ночь с 30 на 31 марта в дом спортсмена пробрался грабитель и украл украшения на тысячи фунтов стерлингов. При этом Дэвид с женой и детьми были дома, они все спали.

Кражу со взломом обнаружил 17-летний сын Виктории и Дэвида, когда вернулся после ночной прогулки с друзьями. Молодой человек разбурил отца и рассказал о том, что в соседней спальне буквально все перевернуто.

Дэвид тут же вызвал полицию. К счастью, никто не пострадал.

«Бекхэмы стали жертвами довольно профессиональных воров, которые орудовали в этом районе. К счастью, преступники добрались только до одной спальни, прежде чем убежали», — сообщил источник The Sun.

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