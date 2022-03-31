«Ничего не сбылось»: Тамара Глоба уличила Василису Володину в обмане

Тамара Глоба была экспертом шоу «Давай поженимся!». Астролог какое-то время замещала Василису Володину, когда та была в декретном отпуске. Личные отношения у них не сложились. После шоу, как выяснилось, астрологи не общались, хотя пересекались по работе.

«Василису Володину я толком не знаю. Мы с ней виделись два раза в коридоре, никогда не общались. С ее работами не знакома, но однажды, по-моему, в 2003 году, прочитала ее предсказания астрологам на год, но ничего этого не сбылось. У нее свой взгляд, да и она личной жизнью людей занимается, наверное, многим помогла», — заявила Глоба в интервью Надежде Стрелец.

Напомним, Володина покинула Первый канал во время пандемии. Астролог опасалась заразиться коронавирусом и приняла решение приостановить съемки.

Программа «Давай поженимся!» выходить продолжила, но уже без Василисы.

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