«Нужно снять еще один докфильм»: принц Гарри хотел заработать на умершем деде

Накануне в Лондоне состоялась церемония, на которой почтили память принца Филиппа. Он умер в прошлом году, не дожив до столетия всего два месяца. На службу пришли порядка 30 представителей королевской семьи, в том числе были короли Испании и Монако.
А вот принца Гарри и Меган Маркл из Калифорнии так и не дождались. Ранее герцог Сассексий заявлял, что боится ехать в Лондон без охраны, которой теперь у них попросту нет. Все это из-за отказа исполнять королевские обязанности.
Тем временем у королевского эксперта Анджелы Левин есть другая версия произошедшего. По ее мнению, Гарри просто не смог привезти «банду с Netflix».
«Я думаю, что есть еще одна причина, по которой он не хочет приезжать сюда без группы фотографов и людей Netflix, потому что ему нужно снять еще один документальный фильм», — передает догадки Левин Express.
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