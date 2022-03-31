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«Не могу войти»: Агата Муцениеце осталась без аккаунта в популярной соцсети

Как отметила актриса, ее, скорее всего, просто заблочили.

«Не могу войти»: Агата Муцениеце осталась без аккаунта в популярной соцсети
Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Актриса Агата Муцениеце в «Телеграме» заявила, что осталась без аккаунта в популярной социальной сети, которая не так давно перестала работать в России.

Агата Муцениеце
Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

«Меня заблочили. Не могу войти. Надеюсь, что это временная фигня. Ладно. Я полетела. Надеюсь, что приземлюсь и все будет хорошо».

Агата Муцениеце

Ранее о подобной блокировке сообщала украинская певица Светлана Лобода. Она отмечала, что ее команда разбирается в непонятной ситуации.

Напомним, что многие российские звезды в последнее время переместились в «Телеграм». Правда, у них стало заметно меньше подписчиков.

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