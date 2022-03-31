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Изменения налицо: как выглядела Алла Пугачева 10 лет назад

Примадонна заметно похудела за последнее время.

Изменения налицо: как выглядела Алла Пугачева 10 лет назад
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

В этом году Алла Пугачева отметит свое 73-летие. Она счастливая жена, мама, любимая многими артистка. Фанаты отмечают, что в последние годы Примадонна заметно изменилась: похудела и стала выглядеть гораздо моложе. Четкий контур лица, пухлые губы, ярко очерченные скулы — на фото, которое певица показала совсем недавно, ее просто не узнать.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Фото: соцсети

На днях в Сети появился снимок, на котором Алла Пугачева позировала в авто вместе с Кристиной Орбакайте и внучкой Клавой. Снимок был сделан, как только дочь Примадонны родила свою единственную малышку, то есть десять лет назад.

Алла Пугачева с дочкой и внучкой
Алла Пугачева с дочкой и внучкой. Фото: соцсети

Алла Пугачева запечатлелась в своем любимом шиньоне. Тогда у нее были пухлые щечки и яркий макияж.

Напомним, в начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими двойняшками улетели из России. Предположительно, семья обосновалась в израильской Кесарии.

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